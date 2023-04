„Rakett69“ saates jagati välja 32 000 € väärtuses auhindu

„Võitmine oli mulle tähtis, et näidata nii teistele kui ka eelkõige iseendale, milleks ma suuteline olen,“ sõnab Martin. „Mul on nüüd rohkem enesekindlust ning usun, et selle võiduga avanevad mulle professionaalses elus erinevad uksed. Üks minu elu suurimaid eesmärke sai täidetud ja nüüd pean otsima uut. Pean silmas midagi erakordset ja omapärast.“

Finaalis Martinile kaasa elanud pedagoogi kinnitusel on tegemist õpilasega, kellesugusest on igal õpetajal puhas rõõm. „Lisaks õppimishuvile on ta ka inimesena helge, rahulik, sõbralik, viisakas ja abivalmis,“ kinnitab Oopkaup. „Sihikindel on ta alati olnud ja kaotada ei meeldi talle üldse.“