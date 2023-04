Kes on „Rakett69“ 13. hooaja võitja?

Jaanuaris startinud võistluse 11 saate jooksul on osalejatel nii tiimides kui individuaalselt tulnud lahendada väga erinevatel teemadel ülesandeid keemiast ja füüsikast kuni kriminalistikani. Lõpuduelli jõudsid alustanud 12 võistlejast vaid kaks - Joosep ja Martin.

Roheliste tiimis võistelnud 19-aastane Joosep õpib Gustav Adolfi Gümnaasiumi 12. klassis ning tegeleb ettevõtluse, elektroonika, mehhatroonika, programmeerimise ja käsitööga. Tema tugevuseks on ehitamine ja ta teab, kuidas panna teooria praktikasse. Ta on uhke iseehitatud CNC lasergraveerija üle ning õpilasfirmade võistluse esimese koha üle. Joosepi unistuseks on arendada tehisintellekti.