Rootsi arstide leid: teatud liiki suhkur veres võib varakult aidata prognoosida Alzheimeri tõve teket

Alzheimeri tõve korral surevad aju neuronid, mis arvatakse olevat beeta-amüloidi ja tau valkude ebanormaalse kuhjumise tagajärg. Uuringu autorid on varem näidanud seost tau ja spetsiifiliste suhkrute, glükaanide taseme vahel Alzheimeri tõvega inimestel, kuid need analüüsid viidi läbi tserebrospinaalvedelikuga, mida on haiguse tavapäraseks sõeluuringuks raske kasutada.