Ootamatu arheoloogiline leid: Mehhikost tuli välja 1200 aastat vana „sporditabloo“

Mehhiko arheoloogid leidsid kiviketta, millel on kujutatud kahte palli mängivat inimest. Chichen Itzast leiti väljakaevamistel 40 kg kaaluv kivi, mille vanus on arheoloogide hinnangul umbes 1200 aastat.

Eksperdid on BBC andmetel oletanud, et ketas oli jalgpalli kaugeks eellaseks olnud mängu tulemustabel. Nüüd püüavad maiade kirja eksperdid seda lahti mõtestada. „Sellised leiud on väga haruldased. Neil on kujutatud pallimängu. See on tabloo mängu tulemuste salvestamiseks ja see näitab, et mängisid väga tähtsad inimesed,“ kommenteeris leidu arheoloog Francisco Osorio Leon.

Kivist ketta leidis arheoloog Lizbeth Beatriz Mendicut Perez ehitiste kompleksist, mille taga asus palliplats. Arvatakse, et ketas oli kaare osa ning pärast hävimist kukkus see alla ja jäi lebama enam kui aastatuhandeks. See kaevati välja umbes poole meetri sügavuselt.

Mehhiko riiklik antropoloogia ja ajaloo instituut on juba teatanud, et see ketas on haruldane ja väga oluline leid. Nagu ütles arheoloog Francisco Perez Ruiz, ei kohanud arheoloogid Chichen Itzas peaaegu üldse hieroglüüfikirja fragmentidega esemeid ja leitud ketas on haruldus: „Me pole midagi sellist leidnud 11 aastat,“ kommenteeris Ruiz.

Asjaolu, et kette kaks inimfiguuri on pallimängijad, tegid kindlaks maiade ikonograafia eksperdid. Üks mees kannab sulgedest peakatet, teisel on peas rituaalne turban. Mõlemad kannavad ka pallimänguks mõeldud kaitseriietust.

Maiad mängisid pok-a-tokki: mängu eesmärk oli ajada pall käsi või jalgu kasutamata läbi kivist rõnga. Kaotajad ohverdati jumalatele ja nende päid võidi kasutada järgmisel mängul palli asemel.