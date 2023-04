„See võib olla infooperatsioon.“ Miks käib Ukraina pealetungiks valmistumise ümber tohutu ažiotaaž?

Reutersi andmetel on lähinädalatel või -kuudel oodata Ukraina vägede vastupealetungi. Kuid millises rindesektoris see algab, ei tea keegi. Samal ajal öeldakse Reutersi artiklis, et kui Ukraina relvajõudude vastupealetung ebaõnnestub, võib see mõjutada Ukraina läänepartnerite positsiooni, nii et nad võivad hakata survestama Kiievit Moskvaga läbi rääkima.