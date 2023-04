NASA „planeedijahtijad“ avastasid kääbustähe kõrvalt „sooja Jupiteri“

Astronoomid leidsid NASA kosmoseteleskoobi TESS -millega teadlased otsivad eksoplaneete- abil uue planeedi, mis tiirleb ümber Maast 1061 valgusaasta kaugusel asuva kääbustähe. See planeet on „soe Jupiter“, kuid pärast peremeestähele lähenemist muutub see „kuumaks Jupiteriks“, kirjutab Space.

Eksoplaneedi TOI-4127 b raadius on ligi 1,1 korda suurem kui Jupiteril ja mass 2,3 korda suurem kui Päikesesüsteemis asuval gaasihiiglasel. See teeb täieliku pöörde oma tähe TOI-4127 ümber 56,4 päevaga.

Eksoplaneedi ekstsentriline (mitte-ringikujuline) orbiit viib selle tähele lähemale umbes kolmandiku võrra Maa ja Päikese vahelisest kaugusest, soojendades objekti pinna temperatuurini 332 kraadi Celsiuse järgi. Astronoomid usuvad, et sellised „soojad“ gaasihiiglased muudavad aja jooksul oma orbiiti oma tähesüsteemide teiste planeetide mõjul, mistõttu „soojad Jupiterid“ lähenevad oma tähtedele. See tähendab, et nad hakkavad tiirlema ​​oma peremeestähtede ümber palju lähemal ning muutuvad „kuumaks Jupiteriks“. Teadlased usuvad, et ka TOI-4127 b võib teise, seni avastamata planeedi gravitatsioonilise mõju tõttu oma orbiiti muuta ja muutuda „kuumaks Jupiteriks“. Astronoomid ütlevad, et selle planeedi uurimine võib anda rohkem teavet „kuumade Jupiteride“ tekke kohta.

„Kuum Jupiter“ on ruumalalt Jupiteriga sarnaste, ent sellest mitme tunnuse poolest erinevate eksoplaneetide tüüp. Need asuvad tähele nii lähedal, et nende pinnatemperatuur on väga kõrge.