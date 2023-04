PROOVISÕIT | Kia EV6 GT – kui inimene hammustab koera

Kia EV6 on auto, mil pole tegelikult tarvis mitte midagi mitte kellelegi tõestada. Eesti auto 2022 tiitel ja Eesti aasta auto 2023 teine koht räägivad iseenda eest, lisaks lugematu arv tunnustusi üle maailma. Praeguseks on testide tulemusel selgunud, et EV6 sobib ka meie kliimasse ja saab talvega kenasti hakkama.

„Siin on disaineritele küll vabad käed antud,“ kommenteeris kolleeg esimest korda valget proovisõiduautot nähes. Kia EV6 üllatab jätkuvalt oma kujustusega, ehkki (või just seetõttu?) on tegu autoga, mis ühendab krossoveri stiilsuse mahuka pereauto omadega, kuid kunstnikele pole joonlauaga ringi käimisel tõesti palju piiranguid seatud. Eristumine on positiivne!

Maailma aasta jõudlusauto (World Performance Car of the Year) 2023 tiitli võitnud Kia EV6 GT on väliselt oma tagasihoidlikuma sõsaraga üsna sarnane. Kui GT pisut teistsuguse disainiga kaitseraud võib vähemkogenud pilgu eest varju jääda, siis külgvaates pole võimalik mööda vaadata suurtest laimirohelist karva pidurisadulatest.

Sisemuses aga eristavad kähkusõiduversiooni ennekõike suured poolkorvistmed, laimikarva tikandid ning roolil laiutav GT-tähistusega nupp. Muus osas on säilinud kõik EV6 head (ja ka mitte nii head, neid on oluliselt vähem) omadused.

Kuigi detaile leiab otsides veelgi, on peamine erinevus kapoti all – võimsad elektriajamid arendavad kuni 583 hj ja 738 Nm, tänu millele läbib EV6 GT nullist „sajani“ sprindi vaid 3,4 sekundiga, edestades väga mitmeid sportautosid ja kahtlemata on maailma parima tiitel ausalt välja teenitud.

Samas on GT versioonis Kia tippmudel (meil ja praegu) üllatavalt säästlik: testi jooksul läbitud ligi 600 km jooksul tarbis EV6 GT vaid 24 kWh/100 km, mis on sellise dünaamikaga auto kohta suurepärane tulemus. Ilm oli kevadiselt heitlik, oli külma ja lund, kuid ka üle kümne soojakraadi. Seega mitte ideaalsed olud, kuid pigem sobilikud kogu aasta keskmise kulu hindamiseks.

