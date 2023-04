MAKSUTÕUS | DPD Eesti juht hoiatab: pea kõigi maksude tõstmine ühe aasta jooksul oleks Eestile liig

Kirss ütles Fortele, et tema hinnangul ei tohiks kindlasti kõiki plaanitavaid makse rakendada korraga ja on vaja selgelt jälgida, mida teevad meie naabrid - kui me liigume naaberriikidega võrreldes tempokamalt maksude tõstmise ja uute maksude rakendamisel, siis Eesti transpordiettevõtete konkurentsivõime langeb.