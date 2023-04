Jupiteri kuudele Maa-välise elu otsingutele siirduma pidanud uurimisretke start lükati edasi

Jupiter Icy Moons Explorer'i starti on kaua oodatud, Briti ajaleht The Guardian kirjutab, et see on esimene spetsiaalselt kaugete kosmoseobjektide uurimiseks käivitatud missioon, mille eesmärk on leida märke elust.„Tahaksime näha, kas Jupiteri ümbruses on paiku, kus elu oleks võinud tekkida. Peame leidma sisemise energia ja vedela veega koha. Jupiteri jäiste kuude osas on meil põhjust arvata, et vett leidub seal rohkem kui meie Maa peal,“ kommenteeris Guardianile Juice'i starti teadlane Olivier Witasse, kes ESA projektis osaleb.