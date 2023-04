Värske uurimus: uue autoga sõitmine on tervisele ohtlik!

Paljude jaoks pole olemas midagi luksuslikumat kui uhiuue auto lõhn. See aroom on segu lenduvatest aurudest, mida eritavad värskelt töödeldud pinnad ja polster. Nende lõhnade pikaajaline sissehingamine võib aga tervist kahjustada. Seda tõendavad uue Hiina-Ameerika uuringu tulemused, vahendab portaal Science Alert.

Teadlased on leidnud, et teatud vähki põhjustavate kemikaalide -formaldehüüdi ja benseeni- tase ületab uue auto salongis kuni 12 päeva vältel ohutuid piirnorme. Välikatse näitas, et kantserogeenide tase muutus auto sees vastavalt temperatuurile.