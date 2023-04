Veenusel on 50 korda rohkem vulkaane, kui seni arvati: teadlased näitasid vulkaanide kaarti

Veenus, mille pinnal temperatuur ulatub umbes 450 kraadini Celsiuse järgi, on juba ammu tuntud planeedina, kus leidub palju vulkaane. Veenuse uus kaart näitab, et planeedil on neid umbes 85 000.

Seda on peaaegu 50 korda rohkem, kui teadlased on varem arvanud. Ajakirjas Journal of Geophysical Research: Planets on koos vastava uurimusega avaldatud uus Veenuse vulkaanide kaart. See loodi NASA uurimisjaama Magellani poolt tehtud raadiolokatsiooniülesvõtete põhjal. See tuli enne NASA ja Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) uusi missioone, mille eesmärk on lahendada rohkem Veenusega seotud saladusi. Sellest kirjutab Sky News.

Varasemad uuringud on leidnud tõendeid vulkaanilise tegevuse kohta Veenusel, kuid St. Louisis asuva Washingtoni ülikooli teadlased muutsid NASA Magellani ülesvõtted esmakordselt suureks kaardiks. Uuringu kaasautor Paul Byrne ütles, et see on kõige täielikum kaart kõigist Veenuse vulkaanilistest struktuuridest, mis eales valminud.

Kuigi Washingtoni ülikooli meeskond ei tea, kas kõik need vulkaanid on aktiivsed, võib kaart aidata määrata kindlaks tulevaste pursete võimalikud asukohad.

Enamik kaardistatud vulkaane on alla 4,9 km läbimõõduga, mida peetakse üsna väikeseks. Seetõttu on paljud neist siiani tähelepanuta jäänud. Muuhulgas selle pärast, et varem puudus nende avastamiseks astronoomidel vajalik tehnika. „Toona joonistasid inimesed käsitsi vulkaanide ümber ringe. Ma saan seda praegu kõike arvutis teha,“ ütles uurimuse juhtautor Rebecca Hahn.

Ta usub, et Veenuse pinnal võib olla palju rohkem vulkaane, isegi väiksemaid, mida võiks tulevikus paremate seadmetega näha.

Veenuse vulkaane on lihtsam leida kui Maal asuvaid vulkaane. Arvatakse, et meie planeedil on neid ookeanide all peidus veel väga palju. Teadlased teavad Maal kindlalt ainult 1350 potentsiaalselt aktiivset vulkaani.

NASA ja ESA valmistavad ette uusi missioone, mis teevad Veenusest üksikasjalikumaid pilte kui kunagi varem „Meil on Veenuse kohta veel palju küsimusi, mida me ei oska vastata. Me alles alustame,“ teatas Byrne.