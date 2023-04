PC Game Pass on nüüd ametlikult saadaval ka Eestis

See laienemine tähendab, et nüüd on Game Pass kättesaadav 86 riigis. Microsoft püüab oma tellimusteenust laiendada konsoolist kaugemale. Microsofti mängude tegevjuht Phil Spencer hoiatas eelmisel aastal Xbox Game Passi kasvu aeglustumise eest konsoolide poolel, kuid märkis, et ettevõte näeb uskumatut kasvu PC kasutajatel. Microsoft ütles oktoobris, et PC Game Pass'i tellimused kasvasid aastaga 159 protsenti.