Aastate jooksul on Saksamaast saanud populaarne koht kasutatud autode ostmiseks. Saksast pärit sõidukid on eriti ihaldusväärsed Ida-Euroopas, kus on laialt levinud uskumus, et Läänest pärit autodel ei ole suuremaid vigu ega varjatud kahjustusi.