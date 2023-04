Vrakk tuli päevavalgele Tallinnas Lootsi 8 büroohoone ehituse käigus 2022. aasta 31. märtsil ja on nüüdseks toimetatud meremuuseumi. Teadlased on juba varem öelnud, et see koge on üks suurimatest keskaegsetest laevavrakkidest Euroopas ja suurim viimase sajandi leid maailmas.

Senine kõige suurem avastus aluse pardalt on olnud 14. sajandi kompass. „Kui me teame, et seda tüüpi kompassid tulid Itaalias käiku alles 13. sajandi lõpus, siis on tegemist ühe vanema kompassiga üldse, mis säilinud on. See on selline asi, millel on suurem kõlapind kui ainult kohaajalugu,“ on Fortele varem öelnud Tallinna ülikooli arheoloogia vanemteadur Erki Russow.