Hämmastav avastus: geoloogid leidsid sügavalt Maa pinna alt ürgse ookeani põhja

Teadlased on avastanud midagi senitundmatut: ürgse ookeanipõhja, mis võib ulatuda meie planeedi tuumani. Sellest kirjutab Science Alert. See õhuke, kuid tihe kiht asub umbes 2900 kilomeetrit maapinnast allpool, tuuma ja vahevöö piiril.

Geoloogid kasutasid kolme aasta jooksul maavärinate seismiliste lainete kaardistamiseks 15 seirejaama, mis asuvad Antarktika jääs. See, kuidas nende lained liiguvad ja, mille vastu põrkuvad, paljastab Maa sisemise geoloogilise ehituse. „Materjali paksus varieerub mõnest kilomeetrist kümnete kilomeetriteni. See viitab sellele, et Maa sees on mägesid, mis on kohati viis korda kõrgemad kui Džomolungma,“ selgitavad teadlased.