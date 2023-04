Igal tekil on kiri: „Isa, ma olen sinuga!“ Idee autoriks on Habarovski elanik Jelena Dmitrjeva. Naine rääkis, et tema väimees sõdib praegu Ukrainas ning tütar sünnitas poja ja tahtis ühtäkki vastsündinule midagi temaatilist. Kuna poodides beebidele mõeldud kaitsevärvi rõivaid ja aksessuaare pole, otsustas vanaema ise Vene propagandast inspireerituna neid õmblema hakata.