Lugeja küsib: kas pistikhübriidi paagis olev bensiin läheb vanaks?

Lugeja küsib, kui kaua võib 95E10 bensiini pistikhübriidi paagis hoida, ilma et see vanaks ei läheks? Uuemad PHEV-id ei vaja isegi käivitumiseks enam bensiinimootori abi ja nii loksub kütus paagis kuude kaupa niisama kaasa. Kas on mingit kütuselisandit, mida peaks PHEV omanik kasutama, et kütus vanaks ei läheks?

Teppo Vesalainen tõdeb, et segaduste ja soovimatute rikete vältimiseks peaksid kõik pistikhübriidide tootjad kehtestama ühtse standardi mootorikütuse kasutamise ja väljavahetamise kohta, nii, et tõlgendamiseks ruumi ei jääks. Kõigil PHEV-idel võiks armatuuris olla ka kütuse indikaatortuli, mille süttides juht teab, et nüüd tuleb paak tühjaks sõita või tühjendada – jälle on hea näide Škoda, mille sõidukitel see abisüsteem peal on.