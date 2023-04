UUS KOALITSIOONILEPE | Kaimar Karu: digiriiki hobina juhtides tulemusi ei too

Eelmise aasta lõpus lükkas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) käima üleriigilise digipöördeprogrammi [1] , mille eesmärkide hulgas on piltlikult väljendudes nii digiriigi vundamendi soojustamine kui ka kandekonstruktsioonide tugevdamine, uutest akendest ja katusest rääkimata.

Lisaks selgelt tehnoloogilisele aspektile (näiteks pilveplatvormid ja koostöö-arhitektuur) on tähelepanu all ka küberturvalisus, efektiivne andmehaldus, avaliku sektori digipädevused ning digiteenuste roll kestlikkuse eesmärkide saavutamisel. Kõik see puudutab otseselt kogu avalikku sektorit ja kõiki riigi digiteenuseid.