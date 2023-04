FOTO | Webbi teleskoop teeb imesid: NASA avaldas kõige värskema ja selgema ülesvõtte Uraanist

Astronoomid on saanud kõige parima ülesvõtte meie Päikesesüsteemi seitsmendast planeedist Uraanist. Pilt on tehtud James Webbi kosmoseteleskoobiga.

NASA märgib, et varem on planeedi rõngaid pildistanud ainult uurimisjaam Voyager 2 ja Kecki observatoorium, kuid mitte kunagi pole astronoomid saanud jäisest hiiglasest nii head pilti.

Uuel pildil on näha 11 Uraani 13 rõngast. Planeedil endal on näha helevalge ala. Teadlaste sõnul on see „polaarring“, mis ilmub suvel otsese päikesevalguse tõttu ja kaob ära sügisel.