Uusi tooteid: Sony esitles uusi juhtmevabasid mürasummutavaid kõrvaklappe

Sätteid saab Sony | Headphones Connect rakenduses kohandada või kasutada seadistust „Focus on Voice“, et vestelda kõrvaklappe eemaldamata.

WF-C700N-l on ka Adaptive Sound Control funktsioon, mis kohandab ümbritseva heli seadeid sõltuvalt sellest, kus kuulaja asub ja mida teeb. See tunneb ära kohad, mida sageli külastatakse, näiteks töökoht, jõusaal või lemmikkohvik, ja kohandab heli vastavalt asukohale.

Tootja teatel on uue toote puhul võtmekohal on ergonoomilisus, et pikaaegne kuulamine kandjat ära ei väsitaks.

Ka klappide silindriline laadimiskarp on väike ja mahub hästi taskusse. WF-C700N on saadaval mustas, valges, lavendli või salveirohelises värvitoonis soovitusliku jaemüügihinnaga 120 eurot.

Sony teatas veel, et varasem klapimudel WH-1000XM5 on saanud nüüd Midnight Blue tooni ja need klapid maksavad 420 eurot. Välja näevad need sellised: