Samsung esitles uusi telereid ja pulti, mis laeb end raadiolainete kaudu

Samsung Eesti koduseadmete tootekoolitaja Alari Pennar ütles, et SolarCell Remote nime kandev pult kasutab energia saamiseks täpsemalt 2,4 GHz raadiolaineid, mida kasutab näiteks kodune Wi-Fi võrk.

Ent sagedusega laadimine on pigem passiivnelaadimine, peamiselt käib see hoopis valgusega. Pult laeb peamiselt end seega päikesepatareiga ning vajadusel saab seda laadida ka USB-C'ga. Kui laadida juhtmega, siis piisab umbes viiest minutist laadimisest, et puldi aku kestaks ligi aasta.