Suur intervjuu „Wheeler Dealerite“ saatejuhtidega - kas kunagi võiks ka Eestisse asja olla?

Ja selle auto puhul ei olnudki eriti midagi vaja – mõned narred, kruvikeerajad ja suur haamer! Ja kui kunagi midagi spetsiifilisemat vaja oli, siis alati leidus võimalus. Ja see on alati olnud minu autodega seotud moto – alati on võimalus! Kui see pole alguses ilmselge, ei tähenda see, et see pole võimalik. See tuleb lihtsalt välja mõelda.“

E : „Enne sõitsin, sest ma elasin väikses külas, mis ei olnud väga hästi suuremate kohtadega ühendanud. See auto andis mulle vabaduse ja sõltumatuse oma vanematest. Kuid sellele järgnes väga kiiresti ka arusaam, et ma saan ise tegemist harjutada ja muudatusi teha.

See Põrnikas on kahtlemata süüdi selles, et ma praegu siin olen. Mul ei olnud mingeid juhiseid, keegi ei õpetanud mulle, mida teha. See käed-külge kogemus oli hindamatu.“

Elvis : „Minu esimene auto oli VW põrnikas, mind tõmbas meeletult kogu nendega seotud skeene. Ma olin 17-aastane, kui ma võtsin kogu oma raha ja ostsin täiesti kohutavas seisukorras tibukollase Põrnika, aga ma armastasin teda. Ja ta õpetas mulle, et mitte kunagi ei tasu karta oma auto kallal toimetamist – eriti nii lihtsa masina puhul. Iga nädalavahetus võtsin ma sellel mootori maha ja iga korraga muutusin ma üha julgemaks ja võtsin suuremaid ampse – sest mis on kõige hullem, mis võib juhtuda?

Kahjuks tagurdas mu õe naaber sellele üpris kehvasti otsa, kuid kindlustus maksis kõik kenasti kinni ja selle raha eest ei saanud ma mitte ainult mõlke korda, vaid ka ilusad veljed osta ja sisustuse korda teha! See oli minu esimene autoäri – ma tegin ta nii edukalt korda, et müüsin ta 500-naelase kasumiga maha. Ja sealt see mõte hargnema läkski – vau, see tuli hästi välja, ma teen seda veel! Sellest Minist sündiski Wheeler Dealers.“

Kui te mõtlete tagasi nii enda isiklikule kui saate autoajaloole, siis tooge välja üks auto, mille oleksite võimaluse korral endale hoidnud.

E: „Me just taastasime ühe Porsche 911. Minu jaoks on see unistuste auto, ma oleks väga tahtnud seda alles jätta. Paraku peame me neil siiski minna laskma ja me müüsime ta edasi kellelegi, kes tema eest väga head hoolt kannab.“

M: „Minu jaoks on selleks üks auto, mis me Ameerikas tegime – Austin-Healey 3000. Midagi tema puhul oli nii kütkestav – suur rool, kabriolett, madal isteasend, sa oled samaaegselt nii autos sees kui väljas, sellel on suur mootor ja palju jõudu, see oli lihtsalt väga äge kogemus. Ühtlasi on see auto kasumi mõttes rekordihoidja – me ostsime selle 35 000 USD eest ja suunasime ta teadlikult ühele kindlale oksjonile. Me teadsime kohe, et meil saab olema üks minut autoga tähelepanu tõmbamiseks – seega me keskendusime sellele, et ta kõlaks hästi, näeks hea välja ja lõhnaks hästi.

Me tegime edeva punase nahksisu, tõime väljalaske külgedele suunaga publiku poole ja me poleerisime seda autot nagu meie elu sõltuks sellest. See oli nii edukas esitlus, et me müüsime auto 75 000 USD eest.“

Rääkige oma unistuste autodest. Mis iganes ajajärk, piiranguteta!

M: „Paljud inimesed ootaksid vist, et me Elvisega käiksime välja midagi ulmelist, näiteks Ferrari 250 GTO… Aga ei, Porsche ja Mini!“