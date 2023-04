Maale saabuvad kummalised raadiosignaalid kaugelt eksoplaneedilt – kas me pole üksi?

Signaal pärineb kiviselt Maa-suuruselt eksoplaneedilt, millel näib olemas olevat üks planeedi elamiskõlbulikuks tegevaid faktoreid – magnetväli. Planeet on tuntud kui YZ Ceti b ja see tiirleb ümber väikese punase kääbuse, mis asub Maast umbes 12 valgusaasta kaugusel. On väheusutav, et YZ Ceti b peal eksisteerib elu sellisel kujul, nagu me seda tunneme, ehkki sellel on tõenäoliselt olemas magnetväli. Kivine eksoplaneet on punasele kääbusele sedavõrd lähedal, et selle ümber tiiru tegemiseks kulub vaid kaks päeva.

Mis siis signaali põhjustab? Teadlaste hüpotees on, et võimsad raadiolained tekivad siis, kui planeedi magnetväli tungib läbi tähest väljuva plasma. „Kui planeedil on magnetväli ja see läbib täheainet, paneb see täht kiirgama tugevaid raadiolaineid,“ selgitavad teadlased antud fenomeni. Raadiolainete tugevuse põhjal suutsid teadlased näidata, et neid saab seletada planeedi magnetväljaga. Kui see kinnitust leiab, oleks see esimene Maa-suurune kivine eksoplaneet, millel on magnetväli.