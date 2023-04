Bill Gates vastas üleskutsele lõpetada tehisnärvivõrkude arendamine: „See ei lahenda probleemi!“

Gates leiab, et parem oleks keskenduda sellele, kuidas tehisintellekti arendusi kõige paremini kasutada, kuna on raske mõista, millist mõju avaldaks tehnoloogia arendamise peatamine. „Ma ei usu, et pausi palumine ühe konkreetse grupi poolt probleeme lahendab. On selge, et nendest asjadest on tohutult kasu... mida meie peame tegema, on tuvastama probleemsed kohad antud valdkonnas,“ ütles Gates. Ta lisas ka, et igasugust pausi AI-tehnoloogiate arendamises on raske tagada. „Ma tõesti ei saa aru, kes nende arvates võiks selle lõpetada ja kas kõik maailma riigid on nõus lõpetama ning üldiselt, mida selleks tuleks teha. Kuid selles vallas on palju erinevaid arvamusi,“ märkis miljardär.