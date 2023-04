Nimekiri: Eesti sulges ligipääsu veel 53 Venemaa ja Valgevene veebilehele

„Riigikantselei tellitud avaliku arvamuse uuringust selgub, et Vene kanalite mainimine olulise infoallikana on aastaga langenud 33%-lt 11%-le ning usaldatavus 40%-lt 18%-le. Nende numbrite põhjal võib öelda, et töö Eesti inforuumi kaitsmisel on olnud tulemuslik,“ ütles TTJA peadirektor Kristi Talving.