„Kas keelata palli peaga löömine noortele või kõigile, vajab arutelu.“ Jalgpallureid ähvardab dementsus

Forte uuris spetsialistidelt, kui suur probleem see on. Uuringud kinnitavad, et peaga palli mängimine võib vigastada aju ja põhjustada neuroloogilisi haigusi. Näiteks Glasgow’ ülikooli uuring tõendas, et elukutseliste jalgpallurite risk haigestuda Alzheimeri tõppe on viis korda, motoneuroni haigustesse neli korda ja Parkinsoni tõppe kaks korda suurem kui tavainimestel. Teadlased arvavad, et see on tingitud palli regulaarsest peaga löömisest.