Astronoomid avastasid tohutu planeedi, millel on kaks päikest ja kus möllab lõputu liivatorm

Science Alert teatas , et astronoomid leidsid kahe päikesega hiiglasliku planeedi, mille pinnal möllab pidevalt liivatorm. Uus planeet avastati James Webbi kosmoseteleskoobi abil.

Planeet asub Maast 70 valgusaasta kaugusel ja see on üks kummalisemaid maailmu, mille teadlased on kunagi avastanud.