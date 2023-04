Tõeline ajamasin: kuula, kuidas kõlab saksa allveelaevaga pool sajandit merepõhjas lebanud grammofoniplaat

Liverpooli muuseumitöötajatel on korda läinud puhastada mõned saksa allveelaevaga U-534 merepõhjas lebanud grammofoniplaadid ja kõigi suureks üllatuseks mängivad need meloodiaid kuni tänaseni. U-534e taastav sihtasutus avaldas YouTubes allveelaevalt leitud plaadil olnud salvestise Johann Straussi klassikalisest valsist „Künstlerleben“ (“Kunstniku elu“), mida esitavad Berliini filharmoonikud ja mis on välja antud plaadifirma Grammophon poolt. Plaadil olevad sildid on paraku kahjustatud, nii et pole teada dirigent -kes võis vabalt olla näiteks legendaarne Herbert von Karajan- ega täpsemad andmed salvestuse ja selle väljaande kohta.

See on väga kerge, rõõmsameelne muusikapala - kuulaja võib ette kujutada, kuidas see kajas mööda U-534 kitsaid koridore, kui meremehed puhkasid, õhtust sõid või ajaviiteks lauamänge mängisid. Kahtlemata tõstis muusika kuulamine meeskonna tuju ja aitas neil end kodule lähemale tunda. Täna, 80 aastat hiljem tunduvad need vanad plaadid pigem ajarännakuna.

U-534 on teise maailmasõja-aegne IXC/40 tüüpi allveelaev. Kiil pandi maha Deutsche Werft AG laevaehitusfirma Hamburgis laevatehases 20. veebruaril 1942, alus lasti vette 23. septembril 1942 ja 23. detsembril 1942 arvati see Kriegsmarine 4. flotilli koosseisu, mis korraldas allveelaevnike väljaõpet. 1. juunil 1943 viidi see 2. flotilli koosseisu ja 1. novembril 1944 33. flotilli alla. Allveelaev käis kolmel retkel, kuid edu ning võite see ei saavutanud. 5. mail 1945 uputati U-534 Taani väinades briti Liberator-tüüpi pommituslennuki poolt heidetud süvaveepommidega. Kolm meeskonnaliiget hukkus, 49 pääses laevalt eluga.

1993. aastal tõsteti U-534 üles, sest taanlastest aardekütid arvasid, et laeva pardal on natside kuld. Seda sealt ei leitud ning laeva taheti vanarauaks lõigata, kuid selle ostis lõpuks Warship Preservation Trust, kes eksponeerib seda Liverpooli lähedal Birkenheadi muuseumis. Praegu käivad laeva taastamistööd.