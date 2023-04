FOTO | NASA nimetas astronaudid, kes lendavad järgmisel aastal Kuu orbiidile

Artemis 2 meeskonda kuuluvad: komandör Reid Wiseman, piloot Victor Glover, 1. missioonispetsialist Christina Hammock Koch ja 2. missioonispetsialist Jeremy Hansen. „Esimest korda enam kui 50 aasta jooksul on need inimesed - Artemis II meeskond - esimesed inimesed, kes lendavad Kuule,“ teatas NASA direktor Vanessa Wyche. „See missioon sillutab teed inimuuringute laiendamiseks süvakosmoses ja avab uusi võimalusi teaduslikeks avastusteks, majanduslikuks, tööstuslikuks ja akadeemiliseks koostööks.“

Reid Wisemani jaoks on see teine ​​kosmoselend. 2014. aastal viibis ta rahvusvahelises kosmosejaamas pardainsenerina. Wiseman on kosmoses veetnud üle 165 päeva.