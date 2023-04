Proovisõit | Mercedes-Benz T-klass: kas uhke ülikond või maavillane särk?

Mahtuniversaalid ehk MPV-d kujutavad endast autoklassi, mida „tänapäeval keegi ei osta“. Ometi ei taha nad linnamaasturite valitsemisajal ja nende tinglike eellastena sugugi välja surra, vaid püüavad muutlike oludega kohanedes leida endale uusi kliente.

Nii leiti ka Stuttgartis, et mudelirivist on puudu üks mahtuniversaal. Suurema, kallima ja bussilikuma V-klassi kõrvale pidi tulema väiksem, aga võrratult soodsam T-klass. Mahukas peresõiduk pidanuks olema kättesaadav ka nooremale ja (hetkel veel) vähem jõukamale ostjaskonnale.

Kuna uut autot nullist luua ei tundunud mõistlik, oli lihtsaim lahendus võtta mõne teise tootja kaubik ja kohandada see inimeste veoks. Nii ei pidanudki eelmisel aastal ilmavalgust näinud T-klass haakuma noobelmargi varasema kuvandiga, vaid märksõnadeks on funktsionaalsus, praktilisus ja mugavus.

Mercedes-Benz ja selle eelkäija Daimleri kontsern on ammu teinud koostööd soodsama otsa tootjatega. Selle suurepäraseks näiteks on Renault-Nissan-Mitsubishi alliansiga ühiselt loodud 1,3-liitrine bensiinimootor M282, kuid Mercedes-Benz X-klass või Citan nii edukad ei olnud. T-klass on järgmine katsetus.

Esialgu tuuakse turule viiekohaline versioon, hiljem peaks olema saadaval ka pikema teljevahe ja kuni seitsmekohaline mudel. Etteruttavalt võib aga öelda, et täiselektriline T-klass niipea Maarjamaale ei jõua (kui üldse).

Kaubiku geene ei peida

T-klassi eristavad „esivanematest“ mudelile ainuomased kaitserauad, esi- ja tagatulede disain ning mõistagi suure kolmeharulise tähe ja horisontaalse ribiga esivõre. Auto üldine kuju loomulikult ei muutunud ning lisaks on märgata ka Kangooga samu detaile, nagu näiteks lisapidurituli tagaluugi peal.

Hinnaklass tähendab mõnes varustuses plekkvelgi, kuid sel juhul on neil suured õnnestunud disainiga kilbid. Lisatasu eest saab tellida tüüpilises Mercedes-Benzi stiilis 17-tollised veljed, mille keskel on kolmeharuline täht. Seda mõõtu rattad olid ka proovisõiduauto all.