Tõeline koletis: teadlased leidsid igivana musta augu, mis muudkui kasvab ja kasvab

Teadlaste sõnul on leitud musta augu mass 10 miljonit korda suurem kui Päikese oma. See kasvab endiselt väga kiiresti, neelates endasse ainet ümbritsevast ruumist. Astronoomid usuvad, et see must auk tekkis kõigest 570 miljonit aastat pärast Suurt Pauku. Teadlased oletavad, et objekt tekkis suure objekti, näiteks universumi ühe varaseima tähe kokkuvarisemise tulemusel. Need tähed olid palju suuremad kui tänapäeval eksisteerivad tähed.