FOTO JA VIDEO | Ühendemiraatide teadlased koostasid kolmedimensioonilise Marsi kaardi

Space.com andmetel loodi kaart kõige uuema pilditöötlussüsteemi Hope-Emirates Exploration Imager (EXI) abil. „Kavatseme teha oma kaardi kättesaadavaks kogu meie planeedile osana uuest ja täiustatud Marsi atlasest, mille kallal töötame. See on pärast avaldamist saadaval nii inglise kui ka araabia keeles. Loodame, et see muutud oluliseks töövahendiks nii uurijatele kui ka üliõpilastele, et Marsi kohta rohkem teada saada ja näidata võimalusi, mida AÜE kosmosesektoril on pakkuda,“ ütles Marsi uurimisega tegeleva meeskonna juhtteadur Dimitra Atri.