Hüvasti! Pariislased hääletasid elektritõukerataste keelustamise poolt

Linnaelanikel paluti oma poolt- või vastuhääl anda linnapea Anne Hidalgo korraldatud avalikul konsultatsioonil ning selgus, et lausa 90 protsenti pariislastest ei tahtnud renditavaid elektritõukerattaid enam linnatänavail näha, kirjutab The Telegraph.

Kuid need meetmed ei ole suutnud veenda elanikke, kes kurdavad hoolimatute ja joobes juhtide ning kõnniteedel tekkinud segaduse üle. Lisaks on rasked õnnetused toonud esile tõuksidega seotud ohud – rentida võivad neid juba 12-aastased lapsed.

Ta märkis pühapäeval ka seda, et nende ärimudel oli „väga kallis – viis eurot 10 minuti eest – see pole eriti jätkusuutlik ja ennekõike on see paljude õnnetuste põhjus“.