Politsei: Eesti riigilt taotleb täna kaitset ligi 40 Ukraina põgenikku päevas

„Eestis on alates täiemahulise sõja algusest ajutist kaitset taotlenud ligi 44 000 Ukraina kodanikku, lisaks neile on ligi 4000 Ukraina kodanikku taotlenud Eestis rahvusvahelist kaitset. Ajutisest kaitsest loobumise taotlusi oleme saanud ligi 4200, valdavalt on loobumise põhjuseks Ukrainasse tagasipöördumine, vahel ka mõnda teise riiki kolimine,“ rääkis Fortele PPA piirihaldusbüroo juht Eve Kalmus.