Hoiatus! Kelmid kasutavad pettusteks Mupo abitelefoni numbrilt

Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja Aivar Toompere kinnitab, et mupo töötajaid neid kõnesid ei tee ja inimestelt isiklikke andmeid ei küsi. „Suur tänu kõikidele inimestele, et nad ei jäänud kelme uskuma ja andsid meile neist kõnedest ka teada. Kahtlase kõne lõpetamine on kõige õigem viis enda kaitsmiseks,“ ütles Toompere.

Asutusele on tulnud kümneid teadeteid kodanikelt, kellele väidetavalt helistas mupo töötaja. „Paraku, meil ei ole võimalik neid kõnesid takistada, sest tegemist on digitaalselt genereeritud numbriga ehk inimese telefon kuvab seda numbrit, kuid helistatakse tegelikult teiselt numbrilt. Igal juhul lõpetage need kõned kohe, kui hakatakse küsima isiklikke andmeid,“ rõhutas Toompere.

Põhja prefektuuri raskete kuritegude talituse juhi Vjatšeslav Milenini sõnul tehakse hetkel massiliselt petukõnesid. „Kelmid kasutavad erinevaid ettekäändeid, et inimestelt kätte saada isiklikke andmeid või raha. Ei ole tähtis, kes ja milliselt numbrilt helistab, oluline on, et inimesed ei jagaks väidetavate panga, politsei või mõne muu asutuse töötajaga oma andmeid. Ka ei tohi kellegi teise inimese või asutuse palvel jagada ega sisestada oma PIN-koode,“ lisas politseinik.

Politseile teadaolevalt on sel aastal inimesed erinevate pettuste tõttu kelmidele kaotanud ligi miljoni eurot.

Kui oled langenud pettuse ohvriks, siis teavita sellest võimalikult kiiresti politseid. See aitab pettuse edasist levikut tõkestada ja vähendada ohvrite arvu. Kui pettus on toime pandud sinu pangakonto või krediitkaardiga, siis tuleks pöörduda koheselt enda panga poole. Pangaülekannete ja krediitkaarditehingute puhul on kiire teavitamise korral lootust, et pank jõuab tehingu tühistada või makse tagasi kutsuda.