Elisa 3G võrgu sulgemise plaanist: meie laiendame 2G kõnesidevõrgu ulatust

„Kui me vaatame mobiilsidevõrku kui tervikut ning mõtleme nende tegevuste peale, mida kliendid soovivad selle võrgu vahendusel teha, siis väga suures piires on nendeks helistamine, SMS sõnumite saatmine ning mobiilse andmeside ehk interneti kasutamine. Olukorras, kus füüsikast tulenevalt on sagedusmahud piiratud, tuleb igal võrguoperaatoril leida kombinatsioon, kuidas just neid tegevusi kõige parema kvaliteediga klientidele pakkuda,“ selgitab Elisa tehnoloogiaüksuse juht Toomas Polli.