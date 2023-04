Tartu ülikooli teadlased avastasid kopsuvähi vastase immuunravi uued toimed – mitme ravimi kombinatsioonid andsid väga häid tulemusi

„Uurisime kopsuvähi rakuliinides seitsme keemiaravimi ja nelja immuunravimi kombinatsioone ning näitasime, et immuunravim võib keemiaravimi kasvajavastast efekti märkimisväärselt suurendada,“ ütles onkoloogiaprofessor Jana Jaal.

Jaal ütles Fortele, et praegu võetakse veel uuringutulemust üksnes informatiivse selgitusena, miks osad immuunravimid kombinatsioonis keemiaraviga on efektiivsed, osad mitte.

„Meie teadmised on aluseks, et planeerida edasist prospektiivset kliinilist uuringut – kui meie leid saab ka tõestuse II- ja III-faasi kliinilistes uuringutes, alles siis saab seda hakata rutiinselt patsientidel kasutama,“ ütles Jaal.

Tema sõnul arvati seni vähivastaste immuunravimite põhitoimeks olevat see, et need aktiveerivad inimese immuunsüsteemi, pannes selle kasvaja vastu võitlema.

„Tegu on inimese enda immuunvastusega kasvajatele ja ravimid aitavad seda võimendada. Blokeerides retseptoreid, aktiveeritakse inimese enda T-lümfotsüüte ja seeläbi tagatakse kasvajavastane immuunreaktsioon. Aktiveeritud immuunsüsteemi rakud tormavad siis kasvajarakkusid hävitama,“ selgitas Jaal.

Muu ravi, näiteks keemia- ja sihtmärkravi mõjutavad aga otse kasvajarakke.

„Uurimistöö käigus tehti aga kindlaks, et ka immuunravimitel on otsene toime kasvajarakkudele ilma immuunsüsteemi osaluseta,“ ütles Jaal ja lisas, et immuunravi tehakse monoteraapiana, kuid üha rohkem ka koos keemiaraviga.

Jana Jaal selgitas, et rakuliinid on inimeselt eraldatud kasvajarakud, mida kasvatatakse laboris spetsiaalsetes anumates. „Need rakuliinid sisaldavad ainult kasvajarakke, see tähendab, et need ei sisalda inimese immuunrakke. Seepärast oli võimalik uurida ka efekte, mis ei ole seotud immuunaktivatsiooniga.“