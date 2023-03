Päikesel on tekkinud hiiglaslik auk, mis on 20 korda suurem kui Maa. Teadlased hoiatavad, et päikesetuuled võivad kahjustada satelliite ja tehnikat

Päikesel tekkinud koronaalne auk on juba teine sellel nädalal. Hiiglaslik auk, mis on 20 korda suurem kui Maa, on rebinud läbi Päikese pinna ja vallandab meie planeedi suunas kiirusega 2,9 miljonit km/h liikuva päikesetuule. Teadlased hoiatavad, et päikesetuulte vood võivad hävitada satelliite ja tehnikat.