Soomlased puhuvad: üleriigilise reidi käigus tabati 122 roolijoodikut

Soome politsei jälgib tähelepanelikumalt ka juhtide tervislikku seisundit: lõppenud nädalavahetusel määrati 28 ajutist sõiduki juhtimise keeldu, sest oli alust arvata, et tervis ei luba inimesel roolis olla.

Soome politseiameti inspektor Heikki Ihalainen tuletas meelde, et joobes rooli istumine on ohtlik: „Liiklejate elule ja tervisele on joove suurim oht, sageli kaasneb sellega ka kiiruseületamine ja õnnetus ongi käes.“