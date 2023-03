Ukraina luure esindaja: Putini lähikondsed on asunud otsima kontakti, et leppida kokku isiklikes tagatistes

Jusov ütles ka, et pika sõja stsenaarium oleks halb nii Venemaale, kelle ressursid ei ole piiramatud, kui ka Ukrainale. „Meie jaoks tähendab see suuremaid kaotusi, infrastruktuuri hävimist ja kõiki muid probleeme. Pikk sõda on probleemiks ka maailmale. Sest see on toiduga kindlustatuse, humanitaarkriisi jätkumise küsimus. Seetõttu on Ukraina ja vaba maailma huvides, et see sõda lõppeks kiiresti ja õiglaselt.“