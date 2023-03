INTERVJUU | Urmas Ruuto: veel 25 aastat tagasi tundus 2Mb/s võimatu

Urmas Ruuto on toimetanud peaaegu kaks aastat NATO Küberkaitsekoostöö Keskuse ridades tehnoloogiaosakonna juhatajana. Tema peamisteks tööülesanneteks on küberõppuste läbiviimine nii kaitse kui ka ründe poolel, samuti teadus- ja arendustöö küberturvalisuse teemadel. Enne seda töötas Urmas üle kahekümne aasta telekommunikatsiooni valdkonnas. „Kuna tegu on riigitööga, siis vahel tundub, et tegu on ühiskondliku tööga,“ märgib Tallina Tehnikaülikooli vilistlane.