Kas nüüd on tõesti läbi? WHO ei soovita enam kõigil koroona vastu vaktsineerida

Maailma terviseorganisatsiooni (WHO) vaktsiinide nõuanderühm ütles teisipäeval, et praegu ei soovitata COVID-19 täiendavat vaktsiini, rääkimata iga-aastastest kordussüstidest, inimestele, kellel on madal kuni keskmine risk haigestuda raskesse haigusseisundisse. Komitee soovitas riikidel keskenduda riskirühmale, sealhulgas eakatele, rasedatele ja haigustega inimestele. WHO soovitab neile vaktsineerimist iga kuue kuni 12 kuu tagant lühemas või ka pikemas perspektiivis.

Uus soovitus on vastuolus USA toidu- ja ravimiameti (FDA) kavandatava plaaniga, kus on soovitanud lähitulevikus käsitleda COVID-19 vaktsineerimist nagu iga-aastast gripivaktsiini. FDA ametnikud on juba esitanud idee pakkuda Ameerika Ühendriikides igal sügisel ajakohastatud preparaate ja seda võimaluse korral kõigile, sealhulgas noortele ja tervetele inimestele.

„Need ajakohastatud soovitused kajastavad, et suur osa elanikkonnast on kas vaktsineeritud või varem COVID-19-ga nakatunud või mõlemad,“ ütles WHO nõustamisrühmade esimees Hanna Nohynek. „Nõustajate ajakohastatud juhised ei tähenda, et riigid ei peaks pakkuma vaktsineerimisi madalama riskiga rühmadele, kui nad seda üldiselt või konkreetsetel põhjustel (näiteks rahvusvaheliste reiside puhul) soovivad. Sellest saadav kasu on aga väike ja suunised üldiselt rõhutavad, kui oluline on vaktsineerida neid, kellel on endiselt tõsine haigestumisrisk, peamiselt vanemaid täiskasvanuid ja neid, kellel on kroonilised haigused,“ lisas Nohynek.