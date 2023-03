Ukraina sõda on juba üle aasta kestnud, kuid paljud lääne suurettevõtted on endiselt seal tootmas, müümas ja kasu teenimas, rääkis „Ringvaates“ Propastop.ee eestvedaja Andres Lember. Mitu tehnoloogiaettevõtet lükkavad aga saates toodud tabeli ümber, kuna see olevat vananenud.