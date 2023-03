KUULA | „Istmesoojenduse“ 157. osa: liikuvusreform - kas tasuta ühistranspordiga on kõik?

Jätkame sellega, mis päev täna (saade salvestati 28. märtsil) on ja miks selle võiks meelde jätta. Nädala number on 72 000 - see on umbkaudne hulk autosid Eestis, mis on nüüdseks 25 aasta vanused. See tähendab, et nad saavad registreeruda tänavusele Youngtimer Campile, mis toimub 29. juulil! Eelmise ürituse lugu ja galerii on siin.