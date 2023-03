Proovisõit: tuliuus ja uhke Peugeot 408 on Eestis kohal

Kiirendus jääb tehase andmetel hübriidautodel 7,5 ja bensiinimootoriga versioonil 9,7 sekundi kanti. Seega keskpärased tavaautode näitajad – rahulik, sujuv, soliidne, hoogsa välimusega ja hästi teel püsiv auto. Sõidurežiimidest on olemas nii Eco kui Sport ning neist viimase valimises on muudatusi ka mitte ainult tunda vaid ka kuulda.

Just küljelt vaadates torkab silma ka auto tuntav kõrgus maapinnast – kliirens on tänu 720mm diagonaaliga ratastele ja muudele seadistustele koguni 18,8 sentimeetrit. See on siis linnamaasturi klassi kõrgus ja peaks eestlaste ostuharjumusi arvestades neile päris kohane olema. Täiesti uue ja efektse välimuse on saanud ka rataste disain, mis peaks erilise visuaalse efekti andma aeglasel sõidul:

Viimatisel Pariisi autonäitusel esitletud mudel on sedavõrd pilkupüüdva välimusega, et möödujate tähelepanui pälvimata ei õnnestu sellega sõita ei Tallinnas ega Tartus – see on garanteeritud. Ainuüksi külgvaates võib kokku lugeda vähemalt nelja omavahel harmoniseeruvat joont – algavad need kaugele küljele (pea poole esirattani) ulatuvate esitulede süvendiga, mis saab kaarja jätku kuni esiukse lõpuni. Samal ajal saab madalal alguse märksa jõulisem küljejoon, mis saab tagauksest alates jätku taaskord märksa kõrgemal. Lisaks siis laugpärale omane hoogne katusekaar.

Kütusekulu bensiinimootoriga masinal veidi alla 6 l sajale ja hübriidil 1,2l + elekter.

Auto on 4,69 m pikk ja teljevahe pikkuseks on 2,79 meetrit. Võrdluseks: Peugeot 3008 pikkus on 4,45 m ja Peugeot 2008 pikkuseks 4,30 m – seega linnamaasturitele tehakse silmad ette, samas jääb see alla EMP2 platvormikaaslasele Citroen C5 Xile.

Pikkus omakorda tähendab, et mõnusalt ruumi on tekitatud nii pagasiruumi (see on küll auto madalat katusejoont arvestades suhteliselt madal) kui tagumises reas istujate tarvis.

Auto disainis on kokku saanud igal juhul palju sümpaatset. Mõõdud annavad soliidust (eriti lööb see välja tumehalli versiooni puhul), küljejooned sportlikkust (punane ja sinine), tulede lahendused koostöös külgpeeglitega õige pisut kiskjalikku agressiivsustki (kui pole just valitud malbe valge toon). Kõrge kliirens annab märku ehk omaniku soovist aeg-ajalt metsateelegi põigata. Värskelt eestimaise lume alt välja pühituna näeb masin välja nii

Mugavuslahendustest on kõik vajalik kohe või lisavarustusena (Allure, Allure Pack või GT) tellimiseks olemas: alates roolisoojendusest, jalaliigutusega elektriliselt avanevast pagasiruumist ja elektrilisest esiklaasisoojendusest ning lõpetades adaptiivse püsikiirusehoidja ning massaažifunktsiooniga elektriliselt juhitavatest esiistmetest. Kõlareid on masinal kuni 10, soovi korral on tellitav ka täiendav õhupuhastussüsteem. Isegi elektriliselt avatava katuseakna saab lasta panna.

Auto rombjas rool on Peugeot’le omaselt väike ja paikneb näidikuteplokist täies ulatuses allpool. Sellega harjub ära umbes 7 minutiga. Käigu- ja sõidurežiimivalik on mugavalt parema käe ulatuses kahe istme vahel oleval kaldega pinnal. Eriliselt torkas silma tahavaatekaamera väga terav pilt 10-tollisel puutetundlikul multimeediadispleil. Portidest on autol olemas neli USB-C pesa ning sigaretisüütaja pesa, mida vajavad näiteks paljud matkaliste lisavarustusse kuuluvad elektriseadmed.

Auto sisemise LED-ribade värvilahendusi saab maitse järgi muuta – eraldi vahetatav on nii valgutite kui näidikutedisplei toonid (sport-režiimis muutuvad need muidugi punaseks):

Auto hind Eestis algab kõige lihtsamal varustusastmel 32 400 eurost ja jõuab lõpuks välja 53 000 euroni.