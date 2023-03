FOTOD | 3-minutilise laadimisega 500 kilomeetri kaugusele - BMW asus tootma vesinikuautosid

iX5 Hydrogen kapoti all on tavaline elektrimootor, mis lihtsalt ammutab energiat vesiniku ja hapniku vahelisest keemilisest reaktsioonist. Kõrvalproduktina tekib vesi, mis suunatakse väliskeskkonda.

Vesinikkütusega auto eelis seisneb just kiires tankimises: ligi kuus kilogrammi mahutavate 700-baarise rõhu all olevate süsinikkiust paakide täitmine võtab aega 3-4 minutit. Sellest piisab WLTP tsükli kohaselt 504 kilomeetri läbimiseks.

Mudeli lektrimootor võimeline sõitjale pakkuma pidevat võimsust suurusjärgus 125 kW ehk 170 hobujõudu, autosse paigaldatud täiendava elektriaku ja eDrive tehnoloogia abil küündib vesinikmaasturi maksimaalne hetkevõimsus 401 hobujõuni (295 kW). Võimsus on piisav, et kiirendada iX5 Hydrogen paigalstardist kiiruseni 100 km/h vähem kui kuue sekundiga.

BMW AG juhatuse esimees Oliver Zipse sõnul on vesinik universaalne energiaallikas, millel on oluline roll üleminekul taastuvenergiale ja seega ka kliima kaitsmisel. „Vesinik on üks tõhusamaid viise taastuvenergia salvestamiseks ja transportimiseks,“ ütles Zipse.

Mis puutub vesiniku teel energia transportimisse, siis ka Tartu ülikooli keemiainstituudi keemik Riinu Härmas on intervjuus Fortele öelnud, et meretuuleparkide rajamisel väga kaugele kaldast toob kaasa selle, et merre tuleb paigaldada väga kalleid elektrikaableid. Taanis ja Hollandis on aga sellest aru saadud ja mitmed meretuulepargid, mis on projekteerimisel, juba arvestavad vesiniku toomisega tuuleparkide juures.

„Vesinikku saab transportida aga peamiselt plastikust tehtud toruga, mille sees on rõhk umbes 42 bar ja mille kaudu saab transportida 1500 kg vesinikku tunnis. See on odavam viis energia liigutamiseks meretuulepargist kaldale,“ märkis Härmas.