Kui palju on meie poelettidel geneetiliselt muundatud toitu? GMO lubasid reguleerib Geenitehnoloogiakomisjon

Geenitehnoloogiakomisjon (lühendatult GTK) on Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas moodustatud komisjon, mille töö eesmärk on anda soovitusi uute geenitehnoloogiliselt muundatud (GM) liikide osas. GTK nõustab valitsusasutusi geenitehnoloogia ja GM organismi või toote keskkonnaohtlikkuse küsimustes. Komisjoni kohustused ja õigused on kehtestatud Geenitehnoloogiakomisjoni põhimääruses.