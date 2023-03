Eelarve 300 eurot. Millist nutikella selle raha eest osta?

Järgneva nimistu esimene ja olulisim lähtekoht on see, et kõik kellad peavad maksma kas 300€ või vähem. Teiseks on tähtis märkida, et loetelu ei ole paremusjärjestus, ning kolmandaks – kellad peaksid olema saadaval Eesti kauplustes. Ja noh, et samme loevad kõik kellad, see on niigi selge. Milliste kellade poole siis kiigata?