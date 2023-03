INTERVJUU | Ametist lahkuv minister Kristjan Järvan: Eesti riigiametnikele keelatakse TikTok

Alustuseks uurin: kas Eestis on 5G vallas asjad lõpuks paremuse poole liikuma hakanud? Olime aastaid Euroopas viimaste seas, sagedused olid välja jagamata, konkursse vaidlustati, esile tulid julgeolekumured. Nüüd paistab, et jää on hakanud liikuma ja esimesed võrgud on püsti.

Täpselt nii. Nii ministeeriumi sideosakond kui ka TTJA [tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet] on väga head tööd teinud ja lubasid antakse järjest välja. Tõsi, olgem ausad, väike pettumus on see, et me ei saanud kolme Eesti operaatori kõrvale neljandat pakkujat – alguses oldi küll huvitatud, aga siis loobuti. Aga jah, kindlasti on meie positsioon 5G puhul nüüd ka Euroopa vaates tublisti paranenud. Kohe jõuame kõrgete sageduste väljajagamiseni ning see peaks huvi pakkuma just suurürituste ja südalinnade ülikiire internetiga varustamise vaates.