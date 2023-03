Renault tõmbas katte kuuenda põlvkonna Espace’ilt

Tootja teatel on auto välismõõtmed eelkäijast väiksemad ja mass 215 kg kergem. Täpsemalt on auto 4,72 meetrit pikk (14 cm lühem kui eelmine põlvkond) ja salong on veelgi pikem (kolmanda reani 2,48 meetrit). See on eriti hea uudis teises reas sõitjatele, kelle käsutuses on kuni 32,1 cm põlveruumi. Lisaks on nende istmed kuni 31 kraadi kallutatavad. Tagumised reisijad saavad kasutada kahe topsihoidjaga keskmist käetuge, kui keskmine iste on tühi.

Kolmandas reas (mis on tellimisel tasuta) reisijate käsutuses on 12,8 cm põlveruumi ja Easy Access funktsioonid, mis võimaldavad neil teise rea istmeid 260 mm ettepoole lükata ja seljatuge ettepoole kallutada. Igal reisijal on eelpingutiga turvavööd, puutelülitiga laevalgustid, USB-C laadimisdokid.

Auto on varustatud 200-hobujõulise E-Tech täishübriid jõuallikaga (sellest 130 hj annab 3-silindriline bensiinimootor ja 70 hj 50kW elektrimootor. Sellel on märkimisväärselt madal kütusekulu - 4,6 liitrit 100 km kohta annab kuni 1100 km sõiduulatuse.

Espace'i 200 hj-line E-Tech täishübriid-bensiinimootoril on turu parim jõudluse ja kütusekulu suhe. See hõlmab kolmesilindrilist 1,2-liitrist turboülelaaduriga 130 hj (96 kW) bensiinimootorit, mis annab pöördemomendi 205 Nm, ning kahte elektrimootorit:

Algtaseme varustuses Techno on 24-tolline OpenR ekraan, elektriline tagaluuk, juhtmevaba telefonilaadija, 19-tollised rattad, Isofix-süsteemid teise rea vasakul ja paremal istmel ning turvapakett koos pimeala hoiatussüsteemiga.

Esprit Alpine'i varustus lisab salongi sportlikkust – ja see on Espace'is uus. Peatugedel on A- ja noolekujuline logo, armatuurlaual oleval Alcantara kangal on sinised tepingud.

Iconic varustustasemel on saarepuiduga viimistletud armatuurlaud ja hele liivahall nahkpolster, mis on kombineeritud Mokka Browni põrandakattega. Istmeid ja nende kaldenurka saab elektriliselt reguleerida ning need on soojendusega (nagu ka rool). Juhiistmel on ka nimmepiirkonna massaažimehhanism.